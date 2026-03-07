Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Seedorf over Jan Mulder-uitspraak: "Sommigen kramen dingen uit"

Joram
bron: Matchday
Clarence Seedorf
Clarence Seedorf Foto: © Pro Shots

Een uitspraak van Jan Mulder over Theo Janssen zorgde onlangs voor veel discussie. In het programma Rondo stelde Mulder dat Janssen 'een betere voetballer' zou zijn geweest dan Clarence Seedorf. Die vergelijking leidde online tot flink wat reacties.

In de podcast Matchday kwam de uitspraak opnieuw ter sprake. Artiesten Emms en Jerr van Broederliefde namen het daarin op voor Seedorf. "Ik ben het niet eens met Jan Mulder, dat hij je vergelijkt met Theo Janssen", zegt Emms. "Ik heb ook chaos gezet in die comments. Ik heb je vier of vijf keer getagd in de comments." Jerr sluit zich daarbij aan: "Zulke mensen moeten zich schamen. Je kan konijnen niet vergelijken met leeuwen."

Seedorf zelf reageert echter rustig op de ophef rond de vergelijking met de oud-middenvelder van onder meer FC Twente en Ajax. Volgens hem is het beter om sommige discussies niet te groot te maken. "Soms is het ook belangrijk om boven bepaalde dingen te staan. Ik zeg dat nu tegen jullie, want jullie connecten met de jongere generatie. We moeten in liefde ons boodschap sturen. Alles wat uit woede en andere negatieve emoties komt, leveren een reactie op."

Seedorf vindt dat zulke discussies uiteindelijk weinig opleveren. "Daar schieten we niks mee op. De wereld heeft nu een andere energie nodig: verbintenis. Als bepaalde mensen dingen uitkramen, dan denk ik: oké. Je hebt gezien hoe iedereen erop heeft gereageerd, dus zelf reageren is niet eens nodig", aldus Seedorf. 

Ajax historie & oud-spelers Theo Janssen Clarence Seedorf
