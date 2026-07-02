Seedorf over racisme in voetbal: "Witte mensen moeten het voelen"

Clarence Seedorf heeft zich krachtig uitgesproken tegen racisme na de racistische uitingen aan het adres van de Oranje-spelers die een strafschop misten in de verloren WK-zestiende finale tegen Marokko.

Via zijn Instagram-kanaal roept de oud-international op tot meer verantwoordelijkheid en daadkracht. "Racisme en discriminatie mogen geen plaats hebben in onze samenleving", stelt hij. Volgens Seedorf ligt een belangrijk deel van het probleem bij mensen die zich niet uitspreken tegen discriminatie. "We weten dat niet iedereen racist is en niet iedereen discrimineert. Maar wat een groot probleem is dat ik door de jaren heen heb gezien, is dat zelfs mensen met een goed hart zich niet uitspreken tegen dit soort gedrag", zegt de 87-voudig international. "Ik denk dat het tijd is voor de Nederlandse samenleving en daarbuiten, of het nu België, Frankrijk of Duitsland is, de Europese landen in het bijzonder, om een standpunt in te nemen. Neem een standpunt in voor wie je wil zijn. Neem een standpunt in voor de waarden die je wilt vertegenwoordigen. Zwijgen kan niet worden geaccepteerd."

De voormalig middenvelder richt zich daarbij niet alleen tot supporters, maar ook tot de voetbalwereld en de politiek. "Degenen die zwijgen zijn eigenlijk deel van het probleem. Dit geldt voor iedereen. De spelers, de coaches, de federatie die al enkele maatregelen neemt, FIFA, alle instellingen, de politici in Nederland", zegt Seedorf. Volgens hem is het tijd voor concrete maatregelen. "Het is genoeg. Het is tijd om serieuze, doortastende maatregelen te nemen om degenen te bestraffen die zich gedragen op deze manier." Aanleiding voor zijn oproep zijn de racistische reacties op Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville, die hun strafschoppen niet wisten te benutten. Seedorf, tegenwoordig lid van de Raad van Commissarissen Betaald Voetbal van de KNVB, herkent de situatie uit eigen ervaring.

"Ik heb een paar strafschoppen gemist in mijn carrière bij het Nederlands elftal. Er was toen geen sociale media, maar ik heb gevoeld wat er gebeurde en de reacties daarop. Het heeft een grote impact gehad op mijn carrière, ook bij het nationale team", vertelt hij. Tegelijkertijd spreekt hij zijn steun uit voor de drie internationals. "Ik ben trots op deze jongens. Het is altijd makkelijker om kritiek te geven op degenen die verantwoordelijkheid nemen dan op degenen die geen verantwoordelijkheid nemen." Seedorf vindt dat Nederland een voortrekkersrol moet vervullen in de strijd tegen racisme en discriminatie. "Ik heb enkele acties gezien die de goede kant op gaan, maar Nederland heeft op veel gebieden in de wereld vooropgelopen. Ik denk dat het hoog tijd is dat Nederland, als land, als natie, de wereld laat zien dat we ook moedig zijn wanneer het gaat om het opkomen voor de rechten van anderen. Voor de slachtoffers als het gaat om racisme en discriminatie", aldus Seedorf.

Tot slot wijst hij op de historische verantwoordelijkheid van Nederland en benadrukt hij dat verandering alleen mogelijk is door het verleden onder ogen te zien. "Er is een geschiedenis, en die geschiedenis moet recht in de ogen worden gekeken. Niet met haat, maar met het besef dat als we geen bewuste actie ondernemen om de richting te veranderen waarin de samenleving steeds meer naartoe beweegt, de dingen niet zullen veranderen", zegt hij in zijn videoboodschap. Ook doet Seedorf een oproep aan witte Nederlanders om verantwoordelijkheid te nemen. "Ik geloof ook dat witte mensen de verantwoordelijkheid moeten voelen dat de representatie van jezelf de juiste is. Zeker als we het over sport hebben. Je kunt winnen en je kunt verliezen. Helaas hebben we te vaak gezien dat slechte nederlagen zich uiten op een manier waarbij er geen schaamte is. Maar ik voel deze schaamte dat we in 2026 nog steeds te maken hebben met dezelfde dingen waarmee ik te maken had, en velen vóór mij", besluit de oud-international, verwijzend naar zijn eigen ervaringen tijdens zijn interlandloopbaan.