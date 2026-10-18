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Seedorf weerlegt felle kritiek: "Ik vraag het u: is dat eerlijk?"

Rik Engelbertink
Clarence Seedorf
Clarence Seedorf Foto: © Pro Shots

Clarence Seedorf werd recentelijk aangesteld als hoofdtrainer van Corinthians. Dat hij weinig ervaring zou hebben als hoofdtrainer is voor Seedorf niet interessant. Hij meent dat hij de topclub van weleer terug kan brengen op niveau.

"Je moet je afvragen of het eerlijk is om iemand te beoordelen voordat hij zijn werk heeft gedaan. Ik vraag het u: is het eerlijk om iemand te beoordelen voordat hij de klus heeft geklaard? De wereld zit vol vooroordelen. Ik hou er niet van om te oordelen over mensen die ik niet ken", zegt Seedorf tijdens zijn presentatie.

"Ik heb zeven jaar zonder club gezeten, maar dat betekent niet dat ik niet betrokken ben gebleven bij de sport", vervolgt Seedorf. "Voor mij is het allerbelangrijkste dat de club in mij gelooft. Ik weet wat ik kan; anders zou ik hier niet zijn om te helpen de situatie te verbeteren. Ik ben niet bang en ik hoef hier niet te zijn. Ik had een heel goed leven – ik had alles – maar ik hou van uitdagingen. En dit is een prachtige uitdaging."

Seedorf moet Corinthians dat de Nederlanders Memphis Depay en Zakaria Labyad in de selectie heeft, moet weg uit de degradatiezone, waar het nu net boven bungelt. Momenteel heeft Seedorf een positie in de raad van de commissarissen van de KNVB. Deze lijkt hij af te moeten gaan staan.

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