Geschreven door Jessica Westdijk 01 apr 2021 om 15:04

Daley Blind viel dinsdag in het duel met Gibraltar uit met een op het oog zeer zware blessure. De verdediger moest met de brancard van het veld af. Er werd gevreesd voor het ergste, aangezien de knie van Blind in het kunstgras leek te blijven hangen.

Gelukkig is dat niet het geval, zo blijkt nu. Blind laat zelf op de website van Ajax weten dat er geen schade is aan zijn knie. Wel is de voorste enkelband van zijn linkerenkel gescheurd. Volgende week wacht een operatie, waarna zijn herstel begint. Blind gaat er zelf vanuit dat zijn seizoen bij Ajax ten einde is, maar hoopt op tijd hersteld te zijn voor het EK.

“Ik baal natuurlijk vreselijk. Je voetbalt voor de prijzen en die worden de komende maanden verdeeld. Daar wilde ik uiteraard bij zijn. Het is tot nu toe een prachtig seizoen met Ajax. Dat eindigt voor mij nu heel abrupt”, aldus Blind op Ajax.nl.