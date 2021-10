Geschreven door Jessica Westdijk 06 okt 2021 om 16:10

Het seizoen zit erop voor Maarten Stekelenburg. Ajax bracht woensdagmiddag een update naar buiten over de blessure van de keeper.

Stekelenburg kampt al een tijdje met een liesblessure en werd de afgelopen weken vervangen door Remko Pasveer. Eerst was er nog hoop dat Stekelenburg op korte termijn zou terugkeren, maar inmiddels is duidelijk dat hij geopereerd moet worden en maanden uit de roulatie zal zijn. Of dat ook het einde van zijn carrière betekent, is nog niet duidelijk.

Het roept in ieder geval de vraag op wie de rest van dit seizoen de eerste doelman van Ajax zal zijn: Remko Pasveer, Jay Gorter, of over een maand toch weer Andre Onana?