Geschreven door Jessica Westdijk 14 apr 2021 om 10:04

Onlangs werd duidelijk dat er 7.500 supporters welkom zijn bij Ajax – AZ, wat mogelijk de kampioenswedstrijd is. Nu is duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. Allereerst is de wedstrijd verplaatst naar 14.30, zodat de avondklok geen probleem meer vormt.

Seizoenkaarthouders kunnen donderdagochtend vanaf 10.00 een ticket bestellen voor de wedstrijd op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Tickets zijn niet overdraagbaar, dus heb je meerdere seizoenkaarten op je naam, dan kun je nog steeds maar 1 kaartje kopen. De tickets zijn overigens gratis.

Verder geldt er een aantal regels: het is verplicht om je vooraf te laten testen op corona, je moet in het stadion 1,5 meter afstand houden van andere supporters en een mondkapje dragen. Het mondkapje mag af zodra je op je plek zit.