Sejk: "Bij Ajax houden ze niet van fysieke duels, maar ik wel"

Václav Sejk kende een succesvolle week bij SC Heerenveen. De spits mocht in de bekerwedstrijd tegen VVV-Venlo in de basis starten en pikte toen zijn doelpunt mee. Ook in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax kreeg de Tsjech opnieuw een basisplaats — en ook daar wist hij het net te vinden.

De 23-jarige Sejk scoorde twee keer in één week, maar viel de afgelopen maanden al op als een ware plaag voor verdedigers. "Bij Ajax houden ze niet van fysieke duels. Maar ik wel", zegt Sejk tegen de Leeuwarder Courant. "Ik ben blij met mijn doelpunt en redelijk tevreden over mijn spel. Maar ik kan nog beter. Ik leverde een paar domme ballen in, met counters voor Ajax tot gevolg."

Tegen Ajax speelde Sejk met Dylan Vente achter zich als nummer tien. Eerder dit seizoen bleek dat tegen FC Utrecht een succesvol experiment, maar in Amsterdam kwam Vente minder uit de verf. "Speelde Dylan gelukkig? Nee", reageer trainer Robin Veldman. "Maar hij heeft wel gigantisch hard voor het team gewerkt."