Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Selectie Feyenoord vertegenwoordigt meer waarde dan Ajax-selectie

Max
bron: Transfermarkt
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

De selectie van Feyenoord wordt door Transfermarkt geschat op 245,23 miljoen euro. Daarmee vertegenwoordigen de Rotterdammers meer waarde dan Ajax. 

Volgens de nieuwste update van Transfermarkt is de huidige selectie van Ajax zo'n 222,20 miljoen euro. Dat is ruim twintig miljoen euro minder dan Feyenoord, dat met Givairo Read, Anis Hadj Moussa, Luciano Valente en Gjivai Zechiël vier echte kaskrakers in de selectie heeft.

PSV blijft de selectie met de meeste waarde in Nederland. Na drie achtereenvolgende kampioenschappen hebben de Eindhovenaren 304,65 miljoen euro aan kapitaal op het veld staan. 

Gerelateerd:
Donny van de Beek

Donny van de Beek voor het eerst in 650 dagen weer trefzeker

0
Dusan Tadic

Tadic kijkt uit naar treffen met Oranje: "Ik ken ze allemaal"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Selectie Feyenoord vertegenwoordigt meer waarde dan Ajax-selectie

Donny van de Beek voor het eerst in 650 dagen weer trefzeker

Tadic kijkt uit naar treffen met Oranje: "Ik ken ze allemaal"

'Brian Brobbey staat op verlanglijst van Engelse grootmacht'

FC Barcelona over Frenkie: "Geen plaats voor hem in de selectie"

Oud-Ajacied redt Bas Nijhuis langs snelweg: "Die kerel is gek"

Liverpool haalt oud-Ajax-target binnen als technisch directeur

Steur over Ajax-verdediger: "Dan was hij denk ik wel opgeroepen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws