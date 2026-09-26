Selectie Feyenoord vertegenwoordigt meer waarde dan Ajax-selectie

Volgens de nieuwste update van Transfermarkt is de huidige selectie van Ajax zo'n 222,20 miljoen euro. Dat is ruim twintig miljoen euro minder dan Feyenoord, dat met Givairo Read, Anis Hadj Moussa, Luciano Valente en Gjivai Zechiël vier echte kaskrakers in de selectie heeft.

PSV blijft de selectie met de meeste waarde in Nederland. Na drie achtereenvolgende kampioenschappen hebben de Eindhovenaren 304,65 miljoen euro aan kapitaal op het veld staan.