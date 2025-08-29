Selectie Oranje bekendgemaakt: Slechts één Ajacied geselecteerd

Ronald Koeman heeft zojuist zijn selectie bekend gemaakt voor de komende twee interlands van het Nederlands elftal. Daarin is Wout Weghorst de enige Ajacied.

De definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Polen en Litouwen is bekend. Voormalig FC Twente-speler Sem Steijn zit voor het eerst bij Oranje, terwijl ook Robin Roefs debuteert. Dit maakt OnsOranje bekend via haar officiële kanalen

Namens Ajax mist Brian Brobbey een kans om bij de selectie te zitten, Wout Weghorst en Memphis Depay zijn de spitsen die geselecteerd zijn. Ook Kenneth Taylor, die vijfmaal het shirt van Oranje droeg, zit niet bij de selectie. Voormalig Ajacied Jorrel Hato zit er ook niet bij.

Selectie Nederlands elftal: Nathan Aké (Manchester City), Memphis Depay (Corinthians), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (SSC Napoli), Matthijs de Ligt (Manchester United), Donyell Malen (Aston Villa), Tijjani Reijnders (Manchester City), Robin Roefs (Sunderland), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Sem Steijn (Feyenoord), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter) en Wout Weghorst (Ajax).