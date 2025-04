"Selectie van Farioli staat niet bepaald bol van zulke kwaliteit"

"Tegen teams die druk zetten, kunnen met een goed strijdplan spelers worden vrijgespeeld in grote ruimtes. Zoals Ajax demonstreert in de openingsfase tegen Utrecht", opent Pieter Zwart bij Voetbal International. "Daarna ontstaat een duel waarin een compacte tegenstander moet worden ontregeld, zonder opbouwer Youri Baas. Dat scenario schreeuwt om spelers met creativiteit, die in kleine ruimtes wat kunnen forceren. De selectie van Farioli staat niet bepaald bol van dergelijke kwaliteit."

Dribbelaars heeft Ajax er niet veel van, waardoor 'uit het niets' iets creëren lastig is. "Veelzeggend is dat Ajax in negentig minuten slechts komt tot drie (!) succesvolle dribbels. Godts is de enige Ajacied die meerdere keren zijn directe tegenstander voorbijkomt."

Bij FC Utrecht juist een overschot aan dergelijke spelers. "Dat contrasteert met Utrecht, waar Rodríguez en Cathline in de steeds groter wordende ruimtes volop dribbelen. Van der Hoorn en Nick Viergever tonen in dit scenario ook hun kwaliteiten, door de ene na de andere hoge bal weg te werken uit de zestien."

"Utrecht is door de voorsprong terechtgekomen in een tactische zetel", besluit Zwart lovend. "De ploeg van Jans doet waar het goed in is: met direct spel de vaardige vleugelspitsen lanceren en de eigen zestien verdedigen."