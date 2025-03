Sem Steijn een 'Ajax-speler'? "Ik sluit geen enkele club uit"

Sem Steijn staat volop in de schijnwerpers nadat hij opnieuw een ijzersterk seizoen draait bij FC Twente. Vorig seizoen scoorde de aanvallende middenvelder maar liefst zeventien keer in de Eredivisie en nu staat de teller zelfs al op 22 treffers met nog acht wedstrijden te spelen.

Toch ziet Steijn nog voldoende verbeterpunten aan zijn spel. "Ik denk dat het algehele plaatje beter kan", schetst hij in Helden Magazine. "Verdedigend, aanvallend, voetballend tot meer kansen komen. Ten opzichte van vorig jaar heb ik daar al stappen in gemaakt. Ik ben heel erg met mijn mobiliteit bezig zodat ik sneller kan handelen, wenden en keren."

Steijn doet er alles aan om beter te worden. "Ik stel doelen en wil die per se halen. En als mensen of analisten kritisch op mij zijn, wil ik er alles aan doen om te laten zien dat ze fout zaten", aldus de 23-jarige middenvelder, die ook buiten het veld als een prof leeft. "Ik doe er in mijn hele carrière al alles aan om als prof te leven. Dat was in het tweede bij ADO al zo, en dat is nu nog steeds zo. Ik eet gezond, neem genoeg rust, denk aan mijn slaap." Lachend: "Ik weeg alleen mijn eten niet af."

Met zijn goede statistieken komt de interesse komende zomer ongetwijfeld op gang. Steijn laat in het midden of hij een transfer naar het buitenland als ideale vervolgstap ziet. "Ik denk niet: ik moet volgend jaar naar die of die club. Ik ben nu puur bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar ik zou heel graag ooit naar een topclub willen", aldus Steijn, die al vaak gelinkt wordt aan Feyenoord.

Door een binnenlandse transfer gaat geen streep. "Het ligt eraan welke clubs interesse tonen. We zullen zien." Zijn vader Maurice Steijn deed eerder in Helden de uitspraak dat hij zijn zoon een 'typische Ajax-speler' vindt. "Ik sluit geen enkele club uit", besluit Steijn.