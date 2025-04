Sem Steijn een optie voor Ajax? "Ze hebben doelpunten nodig"

Steijn is bezig aan een geweldig seizoen, dus is interesse van grotere clubs een logisch gevolg. "Het is een interessante voetballer. Hij heeft hele duidelijke kwaliteiten, maar ook wat tekortkomingen. Het is niet de meest technische, fijne of sierlijke nummer tien, maar hij heeft wel een kwaliteit waar heel veel spelers jaloers op zijn", merkt Goodijk op in Voetbal International. "Het is ook een ongelooflijk goede afmaker en een garantie voor doelpunten. Dat is moeilijk te vinden."

In de media wordt volop gespeculeerd over de prijs van Steijn, die mogelijk voor tien miljoen opgehaald kan worden. "Feyenoord heeft dat nog nooit betaald voor een speler", weet Goodijk. "Voor een speler die met 23 goals topscorer van de Eredivisie wordt, is vanuit FC Twente gezien tien miljoen misschien wat weinig. Als je zo'n som voor een speler neerzet, moet je hem ook in zijn kracht brengen. Dan kan het misschien wel een succes worden."

Is Feyenoord momenteel de enige geïnteresseerde club in Steijn? "Ajax heeft doelpunten nodig, maar ik heb niet de indruk dat hij daar serieus in beeld is. Ik hoop niet dat ze het niet doen omdat zijn vader een verleden heeft in Amsterdam, maar Ajax is ook goed bezet op die positie", stelt de journalist. "PSV heeft ook ongekende luxe op die positie, maar als er twee of drie weggaan kan ik me voorstellen dat ze bij Steijn uitkomen. In het buitenland zal ook wel interesse zijn. Ik kan me voorstellen dat ze hem in de Bundesliga ook nadrukkelijk in gaten houden."