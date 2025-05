Sem Steijn heeft Ajax-icoon als voorbeeld: "Gunt mij zijn record"

Sem Steijn gaat dit seizoen de topscoorder van de Eredivisie. De middenvelder van FC Twente staat op 24 doelpunten en lijkt niet meer ingehaald te gaan worden. Het leverde hem al een zomerse transfer op naar Feyenoord. Steijn hoopt zich in Rotterdam te ontwikkelen onder trainer Robin van Persie.

"Hij heeft zelf ook op 10 gespeeld, dus ik hoop dat hij mij een betere speler kan maken", zegt Steijn tegen De Telegraaf. "In een vroeg stadium liet hij weten me graag te willen aantrekken voor het Feyenoord van volgend seizoen. Het was helder, deze stap wilde ik maken."

Steijn heeft zich dit seizoen al flink ontwikkeld, maar is dus nog lang niet klaar. "Completer worden, fysiek sterker, nog beter afwerken in bijvoorbeeld de kleine ruimtes en kansen voor mezelf creëren zoals het doelpunt tegen Sparta. Het kan allemaal nog beter, allerlei kleine dingetjes in het spel."

Vader Maurice Steijn speelde vorige week met Sparta met 1-1 gelijk in de ArenA tegen Ajax. Zoon Sem zat op de tribune met Jari Litmanen, zijn grote voorbeeld. "Litmanen is van jongs af aan een voorbeeld voor mij. M’n vader en Rodger Linse, m’n zaakwaarnemer, zeiden altijd bij wedstrijden van Ajax: kijk naar Litmanen. Op internet heb ik echt veel beelden van hem bekeken, ook hele wedstrijden teruggezien om te kijken hoe hij die positie op nummer tien invulde."

Steijn gaat dus waarschijnlijk de topscorer van de Eredivisie worden. Hij is dan de eerste middenvelder sinds Litmanen in het seizoen 1993-1994. De voormalig Ajax-speler uit Finland schoot er toen 26 binnen. "Hij weet dat ik achter zijn record aanzit. Dat vond hij leuk en hij gunde het me dat ik z’n record zou halen. Ik ben er nog twee van verwijderd", aldus Sem Steijn.