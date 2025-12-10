Sem Steijn moet Ajax - Feyenoord aan zich voorbij laten gaan

Feyenoord kan dit jaar geen beroep meer doen op Sem Steijn, zo valt te lezen op de website van ESPN . De aanvallende middenvelder heeft in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle 6-1 een hamstringblessure opgelopen, waardoor hij vroegtijdig naar de kant moest.

Steijn moet daardoor de wedstrijden met FCSB, SC Heerenveen, Ajax en FC Twente aan zich voorbij laten gaan. Trainer Robin van Persie kampt sowieso met de nodige personele problemen, want ook Tsuyoshi Watanabe kampt met een (lichte) blessure. Hij is niet mee naar Boekarest.

Het is nog niet bekend of de Japanse centrumverdediger de Klassieker kan halen. Het duel in de Johan Cruijff Arena begint zondag om 14:30 uur. Een week later staat voor Feyenoord het duel met FC Twente op het programma in De Kuip. Van Persie moet dan ook Anis Hadj Moussa al missen vanwege de Afrika Cup.