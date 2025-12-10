Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Sem Steijn moet Ajax - Feyenoord aan zich voorbij laten gaan

Niek
Sem Steijn als aanvoerder bij Feyenoord
Sem Steijn als aanvoerder bij Feyenoord Foto: © Pro Shots

Feyenoord kan dit jaar geen beroep meer doen op Sem Steijn, zo valt te lezen op de website van ESPN. De aanvallende middenvelder heeft in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle 6-1 een hamstringblessure opgelopen, waardoor hij vroegtijdig naar de kant moest. 

Steijn moet daardoor de wedstrijden met FCSB, SC Heerenveen, Ajax en FC Twente aan zich voorbij laten gaan. Trainer Robin van Persie kampt sowieso met de nodige personele problemen, want ook Tsuyoshi Watanabe kampt met een (lichte) blessure. Hij is niet mee naar Boekarest.

Het is nog niet bekend of de Japanse centrumverdediger de Klassieker kan halen. Het duel in de Johan Cruijff Arena begint zondag om 14:30 uur. Een week later staat voor Feyenoord het duel met FC Twente op het programma in De Kuip. Van Persie moet dan ook Anis Hadj Moussa al missen vanwege de Afrika Cup. 

Zet in op Ajax tegen Qarabag!

Ajax speelt woensdagavond in de Champions League tegen Qarabag. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen voorspelt Qarabag - Ajax: "Wordt een moeilijk verhaal"

0
Fred Grim

Opstelling Ajax bekend: Fred Grim gooit zijn hele elftal weer om

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Ajacied: "Dat is natuurlijk verschrikkelijk"

0
Jan van Staa en Tijmen van Wissing

"Ik denk dat Ajax, Feyenoord en PSV hem al op de radar hebben"

0
Wim Kieft

Wim Kieft eerlijk over Ajacied: "Ik kan me niet ergeren aan hem"

0
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd