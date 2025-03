Sem Steijn was in beeld bij Ajax: "We hadden hem moeten halen"

Sem Steijn was in het verleden in beeld bij Ajax. Dat vertelt voormalig scout van de Amsterdammers Hans van der Zee.

Steijn is al twee seizoenen een enorme doelpuntenmaker voor FC Twente, maar was voor zijn transfer naar Enschede ook in beeld bij Ajax. "Sem Steijn stond zeker op de radar", onthult Van der Zee in VoetbalTijd. "Natuurlijk hebben we die gevolgd, al heel lang. We hadden hem eigenlijk moeten halen. Met de kennis van nu hadden we hem moeten halen."

Ajax besloot de 23-jarige aanvallende middenvelder dus niet te halen. "Op dat moment dachten we dat hij voetballend tekort kwam en dat hij eigenlijk wat snelheid miste", legt Van der Zee uit. "Als je nu ziet hoe hij speelt en scoort, kan hij absoluut nog een stap omhoog maken."