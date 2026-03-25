Sergiño Dest blikt terug: "We waren in gesprek over verlenging"

Sergiño Dest brak in Nederland door bij Ajax en verdiende er een transfer naar FC Barcelona. De huidig PSV'er begon nog goed in Camp Nou, maar toch zou het geen gelukkig huwelijk blijken tussen de Catalaanse grootmacht en de Amerikaanse voetballer.

"Ik heb volgens mij wel 79 wedstrijden gespeeld in twee jaar. Dat doe je niet als je op de bank zit", vertelt Dest in de aflevering van Day1 van Jay-Jay Boske. De huidig PSV'er speelde onder hoofdtrainer Ronald Koeman veel. "Alles ging goed. Er waren zelfs gesprekken over een contractverlenging. Daar waren we mee bezig."

Even later werd de Spanjaard Xavi de hoofdtrainer en dat veranderde alles voor Dest. "Een nieuwe coach heeft andere opties, een andere kijk op dingen. Als je niet voorkomt in zijn plannen, wordt het lastig", vervolgt hij. Dest merkte dat zijn status binnen de club veranderde, waardoor zijn periode bij de Catalaanse grootmacht ten einde kwam.

De Amerikaanse vleugelverdediger vertrok in januari 2022 bij FC Barcelona en ging op huurbasis aan de slag bij AC Milan. "Voetballend was ik er wel klaar voor, maar ik was er mentaal niet bij. Ik zat met mijn hoofd nog te veel bij Barça", aldus Dest.

Gerelateerd:
Noa Lang

Noa Lang geniet van Ajax-speler: "Zet ik de televisie voor aan"

Peter Bosz

Bosz 'loog' om Johan Cruijff te ontmoeten: "Had hij in de gaten"

Maher Carrizo

VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd

Kale en Kokkie

Ajax-fans vrezen: "In Eindhoven lachen ze een krul in hun lul"

Oscar Garcia langs de lijn

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk tegen Feyenoord (1-1)

Wout Weghorst baalt

Weghorst na dit seizoen naar FC Twente? "Denk dat hij gaat komen"

Kees Smit en Troy Parrott

AZ-uitblinker naar Ajax? "Een tussenstop zou eigenlijk ideaal zijn"

Anouk Hoogendijk

Anouk Hoogendijk over Ajax-tijd: "Toen zat ik huilend op de bank"

