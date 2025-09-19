Sergiño Dest: "Ik had niet altijd een makkelijke periode bij Ajax"

"Het is de club waar ik het grootste gedeelte van mijn jeugd heb doorgebracht, dat blijft toch mooi", begint Dest bij ESPN. "John Heitinga heb ik twee jaar als trainer gehad. Hij heeft me zeker geholpen in die tijd. Ik had niet altijd een even makkelijke periode bij Ajax en ik denk dat hij wel talent in me zag. Hij ging me pushen, waardoor ik weer nieuwe kansen kreeg en die heb ik benut."

Komende zondag neemt Dest het met PSV op tegen Ajax en de Amsterdammers zijn de Eredivisie niet erg goed gestart. Zo werd er al gelijkgespeeld tegen Go Ahead Eagles en FC Volendam. "Daarom is deze wedstrijd denk ik heel belangrijk", gaat hij verder. "Ze staan maar één punt achter ons. Het is best wel een bijzondere openingsfase van het seizoen en voor ons allebei belangrijk om de drie punten te pakken en van daaruit verder te gaan", aldus Dest.