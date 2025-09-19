Sergiño Dest met PSV richting topper tegen Ajax: "Even rouwen"

Sergiño Dest baalt van de wedstrijd die PSV afgelopen dinsdag op de mat legde in de Champions League. Union Sint-Gillis was met 1-3 te sterk voor de Eindhovenaren, waardoor de ploeg met een zure nasmaak toewerkt naar de topper van zondag tegen Ajax.

"Dit was de wedstrijd waarin we de eerste drie punten van de Champions League hadden moeten pakken", begint Dest bij ESPN. "We hadden scherper moeten zijn bij de kansen die we kregen en ook in het verdedigende aspect. Er moet betere afstemming komen, betere samenwerking en meer intensiteit."

"We zijn nog steeds een nieuw team. Dat moeten we niet als excuus gebruiken, maar het is fijn als we net iets langer samen spelen zodat we elkaar net wat beter begrijpen", vervolgt hij. Dest werd dit seizoen al op meerdere posities in achterhoede gebruikt, maar heeft wel een duidelijke voorkeur. "Toch wel rechtsback. In ieder geval back, aan de zijkant."

"Je moet op meerdere posities uit de voeten kunnen, al zou wat vastigheid wel lekkerder zijn. Ik ben me iets meer gaan focussen op rendement. Ik was nooit echt zo gefocust op assists of goals, maar ik probeer nu ook juist op die manier belangrijk te zijn. Nu zijn we nog teleurgesteld omdat we dinsdag hebben verloren. Even rouwen, maar vanaf vrijdag komt dat weer goed", aldus Dest.