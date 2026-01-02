HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Sergiño Dest verbaasd over Ajax: "Kwam op mij over als indekken"

Bjorn
bron: Eindhovens Dagbad
Sergiño Dest
Sergiño Dest Foto: © BSR Agency

Sergiño Dest kroonde zich afgelopen seizoen tot kampioen met PSV. Na een bizarre titelstrijd met Ajax trok de oud-Ajacied met de Eindhovenaren aan het langste eind.

De echte ommekeer leek te komen bij het duel tussen Feyenoord en PSV op 11 mei. PSV keek in De Kuip tegen een 2-0 achterstand aan en moest zelfs vrezen voor de tweede plek. Dest moest invallen van trainer Peter Bosz.

"Ik kon eigenlijk maar een half uur spelen, omdat ik net terug was na mijn zware blessure", blikt Dest terug in het Eindhovens Dagblad. "Die heeft me een jaar gekost. Het belang van de wedstrijd was zo groot, dat ik het toch langer wilde volhouden. We speelden tegen Feyenoord in het begin zo slecht. Zonder lef aan de bal en we verloren zowat alle duels."

Mede dankzij de invalbeurt van Dest won PSV alsnog met 2-3 in Rotterdam. PSV werd uiteindelijk nog kampioen, maar dat lag ook aan Ajax dat veel punten morste in de slotfase. "Ik snapte niet waarom men daar helemaal niet over de titel wilde praten. Op mij kwam het over als indekken", aldus de rechtsback. 

