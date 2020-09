Geschreven door Kevin Ligtvoet 30 sep 2020 om 12:09

Sergiño Dest heeft zijn laatste wedstrijd in het Ajax-shirt gespeeld. Gisteravond was hij al gespot in Barcelona, maar vandaag heeft hij ook een persoonlijk akkoord bereikt met de club van Ronald Koeman. Hij gaat tekenen tot 2025 en heeft op dit moment zijn medische keuring.

Ajax ontvangt ongeveer 23 miljoen voor de rechtsachter. Deze prijs is nog aardig omhoog gegaan door interesse van onder ander Bayern München, die op het laatste moment ook nog een poging deden. Dest had zijn keuze echter al gemaakt en hij vertrekt naar Spanje.

De Amerikaan had pas 23 wedstrijden in de benen in het eerste van Ajax, maar vele Europese grootmachten hadden al interesse. Hij had de clubs voor het uitkiezen, maar ging uiteindelijk Frenkie de Jong achterna richting de “Blaugrana”.