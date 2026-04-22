Sergiño Dest wil vertrekken uit Eredivisie: "Meten met de besten"

Sergiño Dest lijkt aan te sturen op een transfer komende zomer. De 25-jarige Amerikaan hoopt 'een geweldig WK' te spelen, waarmee hij een transfer weet af te dwingen. Dat zegt de verdediger van PSV in Buitenspel , een podcast van de NOS.

"Ik vind PSV een geweldige club, dus het verhaal van een andere club moet wel kloppen", zegt Dest. "Maar ik wil mezelf wel blijven uitdagen." De Amerikaan ligt nog tot medio 2028 vast bij PSV, de ploeg waar hij al drie seizoenen voor speelt. Hij voelt dat hij klaar is voor een volgende stap.

"Het heeft ook met de Eredivisie te maken. Ik wil mezelf in een grotere competitie elke week kunnen pushen en kunnen meten met de besten."