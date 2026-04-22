Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Sergiño Dest wil vertrekken uit Eredivisie: "Meten met de besten"

Amber
bron: NOS
Sergiño Dest Foto: © Pro Shots

Sergiño Dest lijkt aan te sturen op een transfer komende zomer. De 25-jarige Amerikaan hoopt 'een geweldig WK' te spelen, waarmee hij een transfer weet af te dwingen. Dat zegt de verdediger van PSV in Buitenspel, een podcast van de NOS.

"Ik vind PSV een geweldige club, dus het verhaal van een andere club moet wel kloppen", zegt Dest. "Maar ik wil mezelf wel blijven uitdagen." De Amerikaan ligt nog tot medio 2028 vast bij PSV, de ploeg waar hij al drie seizoenen voor speelt. Hij voelt dat hij klaar is voor een volgende stap.

"Het heeft ook met de Eredivisie te maken. Ik wil mezelf in een grotere competitie elke week kunnen pushen en kunnen meten met de besten."

Volgens de back zijn er meerdere clubs die al voorzichtig hebben laten doorschemeren dat er interesse is. Daar zitten ook clubs bij die Dest zelf wel ziet zitten. "Maar niets is nog concreet. Die dingen zijn nog ver weg." Welke transfersom PSV voor Dest wil hebben, is onbekend.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Gert van ’t Hof en Mandy van den Berg namens de NOS

Van den Berg ziet clubs azen op Ajax-speelster: "Opties vergroot"

0
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax historie & oud-spelers Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Sergiño Dest
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

0
Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

0
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

PSV naar Ibiza voor Ajax-uit: "Hebben een normale trainingsweek"

Van Dop doet boekje open: "Alleen Ajax en Feyenoord waren tegen"

Jan Wouters eerlijk: "Toen was die haat er wel richting Ajax"

Kapteijns: "Dat komt FC Twente en Ajax bijzonder slecht uit"

Dit is de reden dat de Eredivisie deze week op woensdag begint

Van den Berg ziet clubs azen op Ajax-speelster: "Opties vergroot"

Derksen over Ziyech: "Een belediging tegen het Nederlandse volk"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws