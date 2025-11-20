Sergio Padt: "Ik ging echt niet mee naar het Rembrandtplein"

Sergio Padt (35) heeft woensdag zijn contract bij Ludogorets verlengd, wat betekent dat hij daar minstens een zesde seizoen zal spelen. Voetbal International sprak met de doelman, die zijn eerste harde lessen op De Toekomst bij Ajax leerde en later jarenlang onder de lat stond bij FC Groningen.

Zijn eerste stappen in het betaalde voetbal zette Padt in Amsterdam, bij zijn droomclub Ajax. Toch botste hij daar vooral op zichzelf, precies op het moment dat hij zijn talent kon laten zien. "Stond Sergio Padt ineens tussen Luis Suárez, Klaas Jan Huntelaar en Stekelenburg. Ik had mezelf niet onder controle. Bij het tweede werkte ik heel goede trainingen af, maar zodra ik bij het eerste kwam, sloeg ik dicht."

Padt blikt terug: "Alles ging sneller, maar de meest simpele ballen verwerkte ik verkeerd. Het ging in mijn hoofd zitten. Ik bezweek onder de druk die ik mezelf oplegde. Ik heb mezelf niet kunnen laten zien. Het was harder, de namen waren groter en de mentaliteit was anders. Daar was ik niet klaar voor. Ik was heel terughoudend. Heel gesloten, besef ik nu. Ik durfde amper tegen Suárez en Huntelaar te praten. Ik was gespannen om ze te treffen. Nee, als Huntelaar naar het Rembrandtplein ging voor een drankje, ging ik echt niet mee. Ik was juist timide."