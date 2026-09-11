Sergio Padt keert terug in de Eredivisie na buitenlands avontuur

Sergio Padt keert terug naar de Eredivisie. De 35-jarige doelman gaat aan de slag bij FC Utrecht , waar hij een contract tot medio 2028 heeft getekend. Padt komt transfervrij over van Ludogorets, nadat hij zijn contract bij de Bulgaarse club onlangs liet ontbinden.

De ervaren keeper zette donderdag zijn handtekening in Stadion Galgenwaard en begint daarmee aan een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan. Padt doorliep eerder de jeugdopleiding van Ajax, maar maakte uiteindelijk via Go Ahead Eagles zijn debuut in het betaald voetbal.

Zijn doorbraak volgde bij FC Groningen. Daar stond Padt zeven seizoenen onder de lat en groeide hij uit tot een vaste kracht. In die periode wist hij bovendien de KNVB Beker te winnen. In 2021 koos de doelman voor een buitenlands avontuur bij Ludogorets. Zijn periode in Bulgarije leverde hem vier landstitels op. Nu maakt Padt de overstap naar FC Utrecht.