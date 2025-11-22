Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax historie & oud-spelers

Sergio Padt prijst voormalig Ajacied: "Dat heb ik nooit gezien"

Max
bron:  Voetbal International
Sergio Padt
Sergio Padt Foto: © BSR Agency

Sergio Padt was al snel enorm onder de indruk van Frenkie de Jong. De voormalig doelman van Ajax speelde bij Oranje samen met de middenvelder. 

Padt was erg zenuwachtig toen hij zich voor het eerst mocht melden bij Oranje. "Dat is toch gek? Je bent keeper van FC Groningen, hè. Met alle respect, maar dan kijk je de kat wel even uit de boom", vertelt hij aan Voetbal International. "Memphis Depay kwam gelijk naar me toe, weet ik nog. Arjen Robben zat er ook bij. Ze toonden meteen interesse en ze bekommerden zich om me. Ze waren echt bezig me op mijn gemak te stellen."

De doelman van Ludogorets was destijds vooral onder de indruk van De Jong. "Honderd procent. Iemand met zoveel zelfvertrouwen, die zo vrij in het hoofd is, heb ik nooit gezien op een voetbalveld", geeft hij aan. "Arjen was al wereldtop, extreem goed ook, maar Frenkie zal me altijd bijblijven. Hij kwam er ook nieuw bij, maar had echt schijt aan alles. Op een goede manier."

Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Arjen Robben Frenkie de Jong
