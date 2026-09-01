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'Serie A-club denkt serieus aan voormalig Ajacied Brian Brobbey'

Max
bron: Soccernews.nl
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © BSR Agency

Voormalig Ajacied Brian Brobbey is in beeld bij het Italiaanse Como. Dat meldt Soccernews.nl maandag. 

Como was lang bezig met de komst van Moise Kean, maar lijkt geen akkoord te gaan bereiken. De Italiaanse club dreigt daarom door te moeten schakelen en is zo uitgekomen bij Brobbey. 

De spits maakte een jaar geleden voor twintig miljoen euro de overstap van Ajax naar Sunderland en kende een goed debuutseizoen in de Premier League. Volgens Soccernews.nl is Brobbey wel bereid het plan van Como aan te horen, al lijkt Sunderland hoog in de boom te gaan zitten. 

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