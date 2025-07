'Serie A-club zag af van Gloukh door Israëlische nationaliteit'

Ajax staat op het punt zich te versterken met Oscar Gloukh en in Oostenrijk roept de relatief lage transfersom vragen op. De Amsterdammers betalen naar verluidt minimaal veertien miljoen euro, terwijl zijn marktwaarde volgens Transfermarkt rond de twintig miljoen ligt. Die korting is echter goed te verklaren.

Volgens het Algemeen Dagblad is de voornaamste reden een mondelinge afspraak die Gloukh eerder met Red Bull Salzburg maakte. De middenvelder had al afgelopen zomer kunnen vertrekken, maar besloot nog een jaar te blijven. In ruil daarvoor beloofde de club hem dat hij een seizoen later voor vijftien miljoen euro mocht vertrekken. Ajax heeft daar zelfs nog een miljoen vanaf weten te praten.

Daarnaast heeft Salzburg gezorgd voor financiële zekerheid in de toekomst. Met Ajax is een fors doorverkooppercentage afgesproken, waardoor de Oostenrijkse club alsnog flink kan profiteren als Gloukh via Ajax de stap naar een Europese topclub maakt.

Tot slot speelt Gloukhs Israëlische nationaliteit ook een rol. Voor sommige clubs vormt dat een obstakel, mede door de huidige spanningen in het Midden-Oosten. Zo zou het eveneens geïnteresseerde Como te horen hebben gekregen van zijn Indonesische eigenaren dat het onder geen beding een Israëlische speler mag aantrekken.