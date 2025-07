'Setford mag weg bij Ajax: geen perspectief meer voor doelman'

Paul Reverson is komend seizoen de beoogde eerste keeper van Jong Ajax. Dat betekent dat er voor Setford geen plek meer is, schrijft Voetbal International. De Engels jeugdinternational speelde 56 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, maar kwam nooit tot een debuut in Ajax 1. Vier jaar geleden zat hij nog bij de selectie onder Erik ten Hag.

Ajax heeft het keepersbestand voor het eerste elftal bijna rond. Joeri Heerkens staat op het punt over te komen van Sparta Praag.