Geschreven door Idse Geurts 29 dec 2021 om 16:12

David Nerves lijkt bezig aan zijn laatste periode bij Ajax. De Braziliaanse vleugelaanvaller staat in de vergaande belangstelling van Shakhtar Donetsk. Dit meldt Goal. Vorige zomer kocht Shakhtar al Lassina Traoré van Ajax en nu lijkt dus ook Neres te vertrekken naar Oekraïne.

Op dit moment zou Shakhtar een bod voorbereiden van rond de vijftien miljoen euro. Dit is fors minder dan de 40 miljoen die Neres enkele seizoenen geleden waard was. Toch lijkt Marc Overmars niet ontevreden te hoeven zijn met dit bod. Neres zit al langere tijd op de reservebank en verkeert niet in uitmuntende vorm. Vijftien miljoen euro lijkt dus een schappelijk bod. Daarnaast probeerde Overmars Neres van de zomer al te verkopen. Dit gebeurde echter niet.

Neres speelt sinds januari 2017 voor Ajax. De Braziliaan kwam toen over van São Paolo FC. Sinds zijn debuut heeft Neres in totaal 180 officiële wedstrijden voor Ajax gespeeld. Hierin was Neres goed voor 47 doelpunten en 41 assists.