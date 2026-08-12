Sherel Floranus accepteert schorsing na rode kaart tegen Ajax
Sherel Floranus heeft het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal geaccepteerd. De linksback van PEC Zwolle kreeg zondag rood tegen Ajax en is daardoor voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één duel voorwaardelijk.
Floranus moest na ongeveer 57 minuten vertrekken. De 27-jarige verdediger zette een harde sliding in op Lucas Rosa, waarna scheidsrechter Jannick van der Laan direct de rode kaart trok.
Tot dat moment had PEC Ajax op 0-0 weten te houden. Met tien man konden de Zwollenaren uiteindelijk geen stand houden. In de slotfase scoorden de Amsterdammers twee keer en ging PEC alsnog met een nederlaag van het veld.
Floranus heeft besloten niet in beroep te gaan tegen het voorstel van de aanklager. Daardoor mist hij de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen.
Damian van der Haar lijkt de meest voor de hand liggende kandidaat om Floranus tijdens diens schorsing te vervangen.
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Sherel Floranus accepteert schorsing na rode kaart tegen Ajax
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