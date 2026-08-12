Sherel Floranus accepteert schorsing na rode kaart tegen Ajax

Sherel Floranus heeft het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal geaccepteerd. De linksback van PEC Zwolle kreeg zondag rood tegen Ajax en is daardoor voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één duel voorwaardelijk.

Floranus moest na ongeveer 57 minuten vertrekken. De 27-jarige verdediger zette een harde sliding in op Lucas Rosa, waarna scheidsrechter Jannick van der Laan direct de rode kaart trok.

Tot dat moment had PEC Ajax op 0-0 weten te houden. Met tien man konden de Zwollenaren uiteindelijk geen stand houden. In de slotfase scoorden de Amsterdammers twee keer en ging PEC alsnog met een nederlaag van het veld.