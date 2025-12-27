Sherida Spitse vol ambitie: "Het mannenvoetbal triggert mij ook"

Sherida Spitse heeft onlangs afscheid genomen als recordinternational van het Nederlands elftal. Na 248 interlands, een Europees record in het vrouwenvoetbal, zette de middenvelder een punt achter haar interlandcarrière. Ze kijkt voorzichtig vooruit naar de tijd na haar actieve loopbaan.

Sinds begin 2021 speelt Spitse voor Ajax, waar zij een belangrijke rol vervult in een verder jong team. De 35-jarige aanvoerder heeft nog een contract tot medio 2027 en is voorlopig niet van plan te stoppen. "Nu ben ik aan het herstellen van een blessure", vertelt ze in gesprek met ESPN. "Zolang ik fit blijf en het leuk vind, waarom zou ik dan niet nog langer doorgaan? Misschien is spelen tot mijn 38e wel mooi, met die 8 erin."

De middenvelder legt uit een bijzondere band met het nummer 8 te hebben. "Nummer 8 draag ik al mijn hele carrière. Het staat voor kracht en doorzettingsvermogen. Dat past bij mij. Ik heb het nummer ook getatoeëerd op mijn arm." Spitse sluit niet uit dat ze na haar spelerscarrière het trainersvak serieus gaat overwegen. "Als trainer geef je leiding, dat vind ik leuk. Maar misschien vind ik dat ook wel van een bestuursfunctie."

De routinier uit Sneek denkt daarbij niet alleen aan het vrouwenvoetbal. "Daar weet ik veel van, maar het mannenvoetbal triggert mij ook. Onder andere vanwege de persoon die ik ben. Ik ben best wel direct en kan veel hebben." Ze erkent dat er misschien vraagtekens zullen zijn over een vrouw in een mannenkleedkamer. "Sommige mensen zullen zeggen: 'nee dat kan niet, een vrouw in een mannenkleedkamer.' Dat zal allemaal wel. Kwaliteit staat voorop."

Voorlopig houdt de oud-speler van onder meer Vålerenga alle opties open. "Ik heb mijn route nu niet in mijn hoofd. Dat heb ik nooit gehad. Alles kwam op mijn pad. Ik doe het op gevoel. Dat klopt altijd wel, dus dat ga ik weer doen", besluit Spitse.