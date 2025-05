Sherida Spitse gescheiden: "Dat kan ik ook met Ajax regelen"

Sherida Spitse combineert het voetballen voor de OranjeLeeuwinnen en Ajax Vrouwen met het moederschap. De recordinternational van Oranje vertelt in een openhartig interview met Helden over haar rol als moeder, die misschien wel anders is sinds haar scheiding van haar partner.

Spitse omschrijft zichzelf als een 'heel zorgzame moeder en af en toe is er tijd voor een dolletje'. "Ik geniet heel erg als ik de kinderen heb. Daarvoor was ik, al dan niet onbewust, af en toe wat chagrijnig omdat ik me niet helemaal happy voelde. Het is misschien gek om te zeggen, maar ik geniet nu meer dan vroeger. Dat gevoel van chagrijn heb ik niet meer", zo vertelt de verdedigster eerlijk.

Of ze een leukere moeder is geworden na de scheiding? "Weet ik niet. Voor de scheiding was ik ook wel leuk, maar ik maakte niet voor niets de keuze om te stoppen met onze relatie. Ik was toch niet honderd procent gelukkig. Ik vond het geen makkelijk besluit, mede omdat we kinderen hebben."

"We hebben prima jaren gehad, maar ik merkte dat een aantal dingen na mijn besluit van mijn schouders afvielen en dat ik wellicht daardoor weer meer kan genieten", erkent Spitse, die haar kinderen nu op maandag, dinsdag en om het weekend ziet. "Eigenlijk wil ik toe naar fifty-fifty. Dat kan ik ook met Ajax regelen, dus dat zou uiteindelijk wel prettig zijn."