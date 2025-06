Sherida Spitse hakt knoop over toekomst door: "Voorbeeldprof"

Spitse komt sinds januari 2021 uit voor Ajax Vrouwen. Ze kwam destijds over van het Noorse Vålerenga. Sindsdien speelde de recordinternational van Oranje en Europa 138 wedstrijden voor Ajax Vrouwen, waar ze de aanvoerdersband draagt. Afgelopen seizoen kwam ze tot 22 wedstrijden in de Azerion Vrouwen Eredivisie, die vanaf komend seizoen de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie heet.

"We zijn enorm blij dat Sherida langer verbonden blijft aan Ajax", reageert Alex Kroes, technisch directeur, op de clubwebsite. "Ze heeft natuurlijk veel ervaring en qua karakter is Sherida een unieke speelster. Niet voor niets is zij recordinternational van het Nederlands elftal met een in Europa ongeëvenaard aantal interlands achter haar naam."

"Sherida is een natuurlijke leider en een voorbeeldprof. Zowel op als buiten het veld is zij van grote waarde voor onze selectie en het is daarom mooi dat zij haar contract heeft verlengd", is Kroes tevreden.