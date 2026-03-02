Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Het laatste Ajax Nieuws

Sherida Spitse herkende zich in interview PSV'er: "Zo diep zat ik"

Amber
bron: Mezza
Sherida Spitse
Sherida Spitse Foto: © BSR Agency

Sherida Spitse was twaalf jaar samen met de moeder van haar kinderen. In 2024 gingen de twee uit elkaar. Het duurde uiteindelijk twee jaar voordat de scheiding was afgerond. Spitse liep compleet vast, zo vertelt ze in een interview met Mezza.

"Ik treed liever niet in detail over het waarom, uit respect voor mijn ex en de kinderen, maar het was slopend. Op een gegeven moment was er eindelijk een zittingsdatum, maar die ging op het laatste moment niet door. Het werd uitgesteld", blikt Spitse terug. "Dat moment weet ik nog heel goed. Je hebt een doel, werkt ergens naartoe. Je wilt die 50-50-regeling met de kinderen, maar dan moet je nog langer wachten. Ik probeerde te schakelen, slikken, doorgaan, dat is mijn grootste kwaliteit, maar ik liep compleet vast."

De voormalig international begon thuis te malen. "Waarom komen we er samen niet uit? De onzekerheid, de paperassen, alles wat geregeld moest worden. Als afleiding begon ik steeds vaker online te gokken. Ik had wel vaker gespeeld en geld verloren, maar nooit zo. Ik ging van 100 euro, naar 250 en nog eens 250, telkens een hoger bedrag. Op een avond gokte ik er zomaar honderden euro’s doorheen."

Het was een vlucht, erkent Spitse. "Ik zat eens in de auto en dacht: voor mij hoeft het niet meer. Zo diep zat ik. Pas vorig jaar, toen ik een interview met PSV’er Guus Til zag, vielen gevoelens ineens op hun plek. Hij vertelde over zijn mentale problemen en dat hij bij een doelpunt niets voelde. Geen vreugde, niets. Het was enorm herkenbaar. Ik voelde me net een robot."

Uiteindelijk zocht de Ajax Vrouwen-captain hulp. "Op een gegeven moment dacht ik: hier kom ik zelf niet uit. Toen ben ik naar een coach bij Ajax gegaan. Zij gaf me handvatten om mijn gedachten te verzetten: een stuk lopen, opschrijven wat ik voelde. Dat werkte, maar ik heb heel veel geld verloren. Daar baal ik nog steeds van. Ik ben ontzettend stom geweest", zo is ze eerlijk.

Gerelateerd:
Tristan Gooijer

Tristan Gooijer: "Dan ga ik met Ajax in gesprek over wat zij willen"

0
Ramiz Zerrouki juicht

Ramiz Zerrouki vertelt: "Qua veldspel zitten wij direct onder PSV"

0
