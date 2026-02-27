Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Sherida Spitse onthult gokverslaving: "Waarom breng je dit nu?"

Amber
bron: ESPN
Sherida Spitse
Sherida Spitse Foto: © BSR Agency

Sherida Spitse doet een boekje open in haar nieuwe boek 'Sherida, Open Kaart'. De voormalig international van Oranje vertelde afgelopen week openhartig over haar gokverslaving. Leonne Stentler had nog even gewacht met het boek en de onthullingen, zo zegt ze bij ESPN.

"Heftig. En knap dat je daar open over bent", reageert Stentler op de onthullingen van Spitse. "Ik denk ook dat het veel mensen raakt die misschien met dezelfde problemen kampen. Dan is het inspirerend. Persoonlijk denk ik dan wel van: Waarom breng je dit nu allemaal? Nu je nog aan het voetballen bent."

De voormalig verdedigster had het zelf anders gedaan. "Ik zou zeggen: Wacht nog een jaar of tien, dan zie je de dingen misschien in een ander perspectief. Soms werkt dat goed, om nog even een stapje terug te doen en te reflecteren, om dan te bedenken: Wat is het verhaal wat ik wil vertellen? Nu ben je nog volle bak bezig. Maar onder aan de streep: geweldig en inspirerend. Ik heb er heel veel respect voor. Maar ik had nog even gewacht", aldus Stentler.

