Sherida Spitse openhartig over verslaving: "Van kwaad tot erger"

"Ik weet niet of ik echt verslaafd was, al ging het van kwaad tot erger. Maar het is me uiteindelijk op eigen kracht gelukt om te stoppen", vertelt Spitse aan het Dagblad van het Noorden. De voormalig international raakte verslingerd aan de online roulettetafel toen ze het privé lastig had. De breuk met haar toenmalig partner verliep moeizaam.

Er werd een flinke juridische strijd gevoerd om tot een gelijkwaardig ouderschapsplan te komen. Spitse voelde zich vaak wanhopig, zo geeft ze aan. "Dan zat ik al die avonden alleen in mijn appartement in Emmen en zocht ik afleiding. Waardeloos." Gokken was geen oplossing, weet spitse ook. Uiteindelijk moest ze een Rolex verkopen om een schuld in te lossen en leende ze geld van haar ouders om de gaten te dichten.

Haar familie en vrienden hielden Spitse overeind. De middenveldster van Ajax Vrouwen heeft het gokken onder controle gekregen, met professionele hulp en assistentie bij de financiële boekhouding. Spitse vindt het 'helemaal niet' spannend hoe mensen op haar onthulling reageren. "Mensen vinden altijd wel iets van je. Ze zeggen ‘je moet dit doen’ of ‘je moet dat doen’. Als je een betere ‘ik’ wilt worden, moet je kiezen: ik luister juist wel of juist niet. Ik heb dit verhaal bewust gedeeld. Ik hoop echt dat ik er andere mensen met hetzelfde probleem mee kan helpen. Dat mensen weten dat ze er niet alleen voor hoeven staan. Er is altijd hulp voorhanden."