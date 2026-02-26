Sherida Spitse: "Zuur als je hoort wat speelsters nu verdienen"

"Ja, dat is nu niet meer voor te stellen, hè. Ik kreeg wel een auto en een appartement van de club, maar als je bedenkt dat je daarvoor moet presteren op het hoogste niveau", vertelt de inmiddels oud-international in Mezza. De stap naar Noorwegen was 'best een overgang', zo blikt ze terug. "Ik sprak geen woord Noors en ook met Engels kwam ik niet veel verder dan yes en no."

Noren zijn volgens Spitse ook 'enorm stug'. "Soms dacht ik: je kunt toch wel hoi zeggen? Maar soms moet je uit je comfortzone stappen. Ik wilde mezelf blijven uitdagen, ook met het oog op het Nederlands elftal." In haar biografie, 'Sherida Spitse, Open Kaart', zegt haar vader dat hij het zijn dochter had gegund als ze financieel meer van haar talent had kunnen profiteren.

"Natuurlijk is het soms zuur als je hoort wat speelsters nu verdienen", is Spitse eerlijk. "Of de transfersommen die worden betaald. Aan de andere kant ben ik er ook dankbaar voor. Het heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. Het spelletje kwam altijd recht uit mijn hart. Het ging nooit om geld."

Bij Ajax speelt ze veelal met jongere speelsters. "Daar zie ik toch een andere mentaliteit. TikTok en Instagram hebben daar ook aan bijgedragen. Hoe zichtbaar ben je? Hoeveel volgers heb je? Heb je sponsordeals? Ik zie het als mijn taak om deze meiden te vertellen dat ze niet moeten vergeten waar we vandaan komen", aldus Spitse.

Ze besluit: "Dat ze dankbaar moeten zijn dat de weg zo voor ze is geplaveid. Ik merk dat de generatie van nu vaardiger is dan wij vroeger. De balbehandeling, de acties, maar uiteindelijk draait het óók om karakter: je moet wél je mouwen opstropen en het werk doen."