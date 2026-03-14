Sherida Spitse reageert op ontslag: "Het gaat niet top bij Ajax"

"Geen verrassing, nee. Iemand ontslaan is nooit leuk en je ziet het liever niet gebeuren, want je hoopt dat het altijd goed gaat", vertelt Spitse bij Ronda van Ziggo Sport. "De trainer is altijd de sjaak in het voetbal", reageert ook Fatima Moreira de Melo. "Dat is gewoon zo. Alleen: hoe serieus kun je een volgende trainer nog nemen? En hoeveel kansen krijg je eigenlijk nog in het voetbal? De commercie in de sport wordt zó belangrijk en de trainer is altijd de kop van jut."

"Ik kan niet beoordelen hoe goed of slecht hij het heeft gedaan", gaat de voormalig hockey-international verder. "Dat kun je sowieso niet over een trainer. Het enige wat je kunt zeggen is hoe hij een interview aanpakt en of hij dat anders kan aanvliegen, maar écht in de kleedkamer zijn wij niet bij. Je weet niet in hoeverre hij de lijnen uitzet."

"Ze kijken wel vaak direct naar een trainer, maar je hebt ook een spelersgroep en de mensen bovenin", reageert Spitse weer. "We weten allemaal dat het niet top gaat bij Ajax en dat het heel onrustig is. Dit gun je Fred Grim helemaal niet, want die wil Ajax ook met alle beste bedoelingen neerzetten. We moeten ook gaan zorgen dat het rustiger wordt binnen de club, waardoor van boven naar beneden wordt gewerkt", aldus Spitse.