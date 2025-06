Sherida Spitse verklapt: "Plassen doen we met de deur open"

Van de Sanden zag direct een voorbeeld in Spitse, zo vertelt ze aan Hart van Nederland. "Ze was altijd zo serieus op het veld. Dat heeft mij beter gemaakt." Door de jaren heen groeide de band, ook buiten het veld. "We hebben allebei kinderen, dan praat je ook over het leven. Ik weet dat ik haar altijd kan bellen. Ze is een schouder om op te leunen."

Toch zijn er ook momenten geweest waarop de twee Oranje-internationals botsten, zoals op het WK van 2019. Van de Sanden hoorde dat ze niet zou spelen, iets wat Spitse al wist. "Ik vroeg Sherida: wist je dat? En zij zei: ja, maar ik ben niet degene die jou dat moet vertellen. Dat liet ook juist zien dat je te vertrouwen bent", zegt de aanvalster tegen Spitse.

Tijdens toernooien deelden de twee jarenlang kamers. "Zelfs plassen doen we met de deur open", grapt Spitse al lachend. "Dan moet je wel een klik hebben. Je bent continu op elkaar aangewezen. Zo'n trainingskamp kost heel veel energie. Het is dan heel fijn dat je op de kamer niet veel hoeft te zeggen."