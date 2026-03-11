Sherida Spitse vertelt: "Daar werd ik eigenlijk van beschuldigd"

"Het gesprek met Andries had ik in het hotel. Ik werd eigenlijk beschuldigd van het feit dat zijn contract niet werd verlengd", gaat Spitse zondagavond bij Ronda, een speciale editie van Ziggo Sport-programma Rondo, in op dat gesprek. "En daar was ik helemaal over verbaasd. Waarom word ik daarvan beschuldigd? En niet eens met de vraag, maar ik werd gelijk... Dat heeft echt iets met mij gedaan, omdat het helemaal niet zo is."

De voormalig international vervolgt: "Ik heb nooit problemen met trainers. Ik doe altijd wat ze van mij vragen. Dat deed wel iets met mij. Uiteindelijk hebben we daar wel over gesproken. Hij is ook op mijn boekpresentatie geweest."

In 'Sherida, Open Kaart' staat verder onder meer dat een speelster uit de EK-selectie 'Spitse en Daniëlle van de Donk voor de bus heeft gegooid bij Jonker' en dat er 'een dolk in haar rug is gestoken'. "Dat doet er eigenlijk niet toe. En daarom noem ik ook geen namen. Dat maakt me ook niet uit. Het gaat ook niet om de persoon. Het gaat om wat dat stukje met mij heeft gedaan."

"Hoe er met mij is omgegaan op dat moment... Dit is niet hoe ik met mensen omga. Dat ik daarvoor naar een hotel moest rijden, om zo'n gesprek te voeren. Daar heb ik wel echt lang van wakker gelegen", zegt Spitse nu. "Daar denk je wel over na. Het gaat helemaal niet om wie wat heeft gezegd. Ik noem de naam niet, dat boeit me niet. Maar wel het feit hoe het is gegaan. En wat het met mij heeft gedaan. Ik word er nu nog een beetje geïrriteerd door."