Siem de Jong blikt terug: "Dat maakt het speciaal, heel speciaal"

Siem de Jong kende twee periodes bij Ajax en boekte meerdere successen in het rood-witte shirt. Hij scoorde bij zijn Eredivisie-debuut, was goed voor vier treffers in de dubbele bekerfinale tegen Feyenoord en speelde een belangrijke rol in de kampioenswedstrijd tegen FC Twente.

Wat nou het mooiste was? "Makkelijk, dat is toch wel die ene 15 mei: FC Twente-thuis", glimlacht hij. "Dat is voor mij veruit het mooiste moment. Alles wat erbij kwam kijken en alles wat die wedstrijd inhield. De entourage, mijn eerste kampioenschap bij Ajax, tegen Luuk en dan ook nog twee keer mogen scoren. Het is echt mijn mooiste herinnering en dat geldt volgens mij voor heel veel Ajax-fans. Dat maakt het speciaal, heel speciaal", vertelt hij op een rustige en dankbare toon.

Ook tijdens zijn tweede periode genoot de oud-Ajacied, echter wel op een andere manier. "De tweede periode was voor mij persoonlijk heel anders. Ik speelde minder en dat was nou eenmaal zo. Maar om te werken met de mensen die er toen zaten, was heel fijn. Mijn rol was iets anders, maar die probeerde ik zo goed mogelijk uit te voeren. Die fase heeft mij ook weer veel gebracht, zeker weten. Ik heb echt wel genoten van hoe goed sommige spelers toen waren."