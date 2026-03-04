Siem de Jong eerlijk: "Heb dat tijdens mijn carrière meegemaakt"

Siem de Jong vindt dat er in het betaalde voetbal lang een taboe heeft gezeten op mentale gezondheid. De oud-speler was aanwezig bij de première van de documentaire Echte Mannen Huilen Niet in Tuschinski en sprak daar open over het onderwerp.

De voormalig middenvelder van onder meer Ajax, PSV en SC Heerenveen denkt dat het goed is dat er steeds meer aandacht voor komt. "Ik denk dat er een taboe heerste op het onderwerp, dus ik denk dat het goed is dat er steeds meer over gesproken wordt", vertelt De Jong in gesprek met VoetbalPrimeur. "Uiteindelijk gaat het ook over jezelf kunnen uiten en goed kunnen praten met anderen. Hoe meer we erover praten, hoe meer mensen er misschien over gaan praten."

De Jong geeft toe dat hij zelf ook met mentale uitdagingen te maken kreeg tijdens zijn loopbaan, vooral door zijn vele blessures. "Zeker wel. Ik heb veel blessures gehad en ik ben ook gaan kijken of het mentaal is. Het gaat natuurlijk ook in je hoofd zitten, en ik heb daar uiteindelijk ook met mensen over gesproken, zowel medisch als psychisch. Dus ja, dat heb ik tijdens mijn carrière zeker wel meegemaakt", aldus Siem de Jong.