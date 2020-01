Geschreven door Jeroen Baaij 22 jan 2020 om 23:01

Voor de camera van Fox Sports stond een zeer tevreden Siem de Jong. Op de vraag van de verslaggeefster of Siem de Jong wel eens een perfect hattrick had gescoord moest De Jong bekennen dat dit nog niet eerder was voorgekomen. Hij scoorde ooit één keer een hattrick, maar dat was geen echte, vond De Jong. Ooit tegen Heerenveen scoorde hij al eens drie keer.

Siem de Jong vond het lekker om weer eens te spelen. En dat hij dan ook nog eens drie keer scoort, geeft dat ook wel wat vertrouwen, vond De Jong. De rol van Siem de Jong is nu anders dan vroeger. De Jong vindt dat hij er moet staan als dat nodig is. Daar is hij al vanaf het trainingskamp mee bezig. De Jong vindt dat hij nu fit en sterk genoeg is om zijn minuten te maken. De Jong gaf aan dat hij wel altijd bezig is om meer te spelen, maar je moet geduldig zijn. Als je die kans krijgt om te spelen, dan moet je er staan, vond De Jong.

Drie jaar geleden was hij teruggekomen om weer fit te worden. De Jong vond dat hij niet genoeg heeft gespeeld. “De club heeft in de afgelopen jaren aardige stappen gemaakt, vond De Jong”. Siem de Jong gaf aan dat hij nu zijn rol kent in het team en dat hij hard blijft werken om minuten te maken. Siem de Jong heeft geen vrede met zijn rol, maar berust niet in de huidige rol.

Siem de Jong vond het een redelijk makkelijke avond. Zijn favoriete goal vond De Jong de penalty van Ünüvar. Zijn derde vond hij zelf de mooiste van zichzelf. Toen Ünüvar 14 was deed hij ooit een interview met De Jong. Toen gaf De Jong hem al wat tips. Die tips hebben dan ook zeker effect gehad.