Siem de Jong lyrisch: "Dat is goed voor de binding met de fans"

"Als je het hebt over 1995, was dat heel bijzonder. Ik speelde met ze samen en zat met die mannen in de kleedkamer. Dat waren de spelers waar ik naar opkeek. Het was wel weer een nieuwe stap in mijn voetballeven, zelfs nadat ik gestopt was. En dan ook nog scoren in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA; dat had ik niet meer verwacht", lacht De Jong via de clubkanalen van Ajax.



Ook de terugkeer van het klassieke logo werd deze dag bekend gemaakt. "Ik vind het mooi dat Ajax zo bezig is met de manier waarop de club wordt neergezet. Dat is goed voor de binding met de fans en met de mensen daaromheen. De positionering van de club houdt mij sowieso bezig. Ik heb dat gevolgd en vind het interessant. Wat het weergeeft en teweegbrengt is erg mooi. Het is tof dat je als club dit soort stappen neemt."