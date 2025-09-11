Siem de Jong over aanwinst Ajax: "Dat vond ik altijd bijzonder"

Kasper Dolberg keert na zes jaar terug bij Ajax. De Deense spits, die eerder tussen 2016 en 2019 in het rood-wit speelde, kan zaterdag in de Johan Cruijff Arena zijn rentree maken.

Voor oud-aanvoerder en voormalig teamgenoot Siem de Jong is het geen verrassing dat Dolberg weer terug is bij de club, zo laat hij weten aan ESPN. "Soms kon hij ineens zo hard uithalen en scoren, dat vond ik altijd wel bijzonder. Hij is gewoon een echte afmaker. En dat heeft hij denk ik ook bij Anderlecht weer bewezen", zegt De Jong. "Hij werkte hard en wilde zich vooral in het veld laten zien door het maken van goals."

Na zijn eerste periode bij Ajax maakte Dolberg de overstap naar OGC Nice en in 2023 naar Anderlecht, waar hij in drie seizoenen in 96 wedstrijden 44 doelpunten maakte en acht assists gaf. "Er zijn spelers geweest die terug zijn gekeerd en heel succesvol zijn geworden", vervolgt De Jong. "Dus het zou mooi zijn als dat nu ook met hem gebeurt. Uiteindelijk hangt het er ook van af hoe het team draait."

De Jong speelde veertien wedstrijden samen met Dolberg toen hij zelf in het seizoen 2017/2018 terugkeerde bij Ajax. "Het is altijd mooi als een speler die hier heeft gespeeld, dat opnieuw mag doen", sluit hij af.