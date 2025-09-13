AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Siem de Jong over periode bij Ajax: "Dat is niet helemaal gelukt"

Arthur
bron: ESPN
Siem de Jong
Siem de Jong Foto: © Pro Shots

Siem de Jong kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn periodes bij Ajax. Na vier opeenvolgende landstitels vertrok hij in 2014 naar Newcastle United, maar drie jaar later keerde hij terug naar Amsterdam.

"Het voelde als thuiskomen. Ik ben uitgegroeid van jeugdspeler tot aanvoerder. Door omstandigheden, blessures in het buitenland, zocht ik weer een plek waar ik mij vertrouwd voelde om wedstrijden te spelen", zo zegt de oud-voetballer van ESPN.

Zijn terugkeer naar Ajax verliep echter niet zonder uitdagingen. De Jong worstelde opnieuw met blessures. "Ik probeerde steeds weer fit en belangrijk voor de club te worden, dat is uiteindelijk niet helemaal gelukt. Dat is jammer, want daar doe je het voor." Ondanks de moeilijkheden heeft hij nooit spijt gehad van zijn terugkeer. "Buiten het veld heb ik daarna ook nog een hele mooie periode meegemaakt. In het seizoen ’18/’19 was ik verhuurd, maar had ik nog wel veel contact met Ajax. Het jaar daarop kwam ik terug, in een team met hele grote talenten. Ik heb in die periode onder Erik ten Hag ook zelf weer veel geleerd."

Het laatste Ajax Nieuws Siem de Jong
