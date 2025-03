Siem de Jong over topper: "Luuk mag van mij een hattrick maken"

Waar PSV voor de winterstop nog heer en meester was in de Eredivisie, heeft Ajax met een indrukwekkende inhaalrace de rollen omgedraaid. De Amsterdammers hebben inmiddels een voorsprong van zes punten op de titelconcurrent uit Eindhoven, een situatie die sterk doet denken aan het seizoen 2012/2013.

Zo ziet ook Siem de Jong, toentertijd speler van Ajax. Ajax knokte zich ook toen terug en reisde in de slotfase van het seizoen als koploper af naar Eindhoven. "Je wordt wel anders wakker op zo’n dag", herinnert De Jong zich. "De spanning en de druk van een grote wedstrijd vond ik altijd wel mooi." In de slotfase van de spectaculaire topper slaat Boerrigter toe: 2-3, de titelstrijd definitief beslist. Drie weken later wordt Ajax voor de derde keer op rij kampioen.

De Jong heeft voor zondag wel een scenario voor ogen. "Luuk mag van mij een hattrick maken, als wij met 3-4 winnen. Een spits is altijd wel een beetje blij met zijn goal, al zal Luuk er niet zo naar kijken. Maar dan is het voor mij een prima middag", lacht broer Siem.