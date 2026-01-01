HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Sierd de Vos in de prijzen: "Moet het hebben van de Ajacieden"

Bjorn
bron: Voetbal International
Sierd de Vos
Sierd de Vos Foto: © Pro Shots

Wytse van der Goot is door Voetbal International uitgeroepen tot beste tv-voetbalcommentator van Nederland. De commentator van Ziggo Sport ontving maar liefst 59 procent van de ruim zestienduizend stemmende VI-lezers.

Van der Goot hield daarmee zijn Ziggo-collega Sierd de Vos en Vincent Schildkamp (ESPN & Ziggo) ruim achter zich. Zij kregen respectievelijk 14 en 13 procent van de stemmen en pakte daarmee het zilver en brons.

De stemmers konden ook hun clubvoorkeur aangeven. "Van de ruim zestienduizend respondenten is 36 procent voor Ajax, 17 procent voor Feyenoord en 13 procent voor PSV", schrijft Sjoerd Keizer op de website van Voetbal International. "Zes procent gaf aan geen voorkeur te hebben en verder kwamen de meeste stemmen van NEC- en Groningen-supporters."

"Winnaar Van der Goot is populair onder alle traditionele topclubs", geeft Keizer aan. "Liefst 68 procent van de PSV'ers stemden op hem, gevolgd door 65 procent van de Ajacieden. Feyenoorders steunden hem significant minder: 56 procent. Sierd de Vos moest het hebben van de Ajacieden: zeventien procent van de Ajax-supporters stemden op paradijsvogel El Sierd."

Top 10
1. Wytse van der Goot (Ziggo) 59%
2. Sierd de Vos (Ziggo) 14%
3. Vincent Schildkamp (ESPN, Ziggo) 13%
4. Arman Avsaroglu (NOS) 10%
5. Jeroen Grueter (NOS) 10%
6. Koert Westerman (ESPN, Viaplay) 9%
7. Jeroen Elshoff (NOS) 9%
8. Frank Snoeks (NOS) 9%
9. Mark van Rijswijk (ESPN) 7%
10. Emile Schelvis (Ziggo) 6%










