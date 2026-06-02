Sierd de Vos twijfelt aan Míchel bij Ajax: "Het is geen toptrainer"

Sierd de Vos zet zijn vraagtekens bij de aanstelling van Míchel als de nieuwe trainer van Ajax. Volgens de kenner past het profiel van de Spanjaard niet goed bij Ajax. Ook kan de taal volgens hem een probleem vormen.

"Het is nogal opmerkelijk dat Míchel is gedegradeerd. Ze kwamen altijd in de middenmoot terecht en nu zijn ze, omdat ze geblesseerde spelers en oude spelers hebben, gedegradeerd. Ik denk dat Ajax contact met hem heeft gezocht toen Girona nog niet in de degradatiezone zat, maar ik begrijp niet hoe ze bij hem zijn gekomen", klinkt De Vos in Het Parool. "Er zijn genoeg trainers die het meer verdiend hebben dan deze Míchel. Je moet ook nog maar zien of Girona in het eerste jaar weer terugkomt in de Primera División."

"Ten eerste de taal: Spanjaarden spreken over het algemeen weinig andere talen. Bij Ajax heb je veel Nederlanders, dus die moeten allemaal half Engels, half Spaans gaan spreken", schetst De Vos de situatie. "Tijdens trainingsoefeningen hoeft dat geen probleem te zijn, maar wel als je tijdens de wedstrijd iets moet omdraaien."