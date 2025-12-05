Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

bron: L1

Kaj Sierhuis hoopt dat Ajax snel weer op niveau komt. De voormalig spits van de Amsterdammers kijkt met lede ogen naar de neergang de afgelopen jaren. 

Vorig seizoen ging het weer even goed met Ajax, maar inmiddels is het weer volop 'crisis' in Amsterdam. "Ik denk dat het duidelijk is dat het daar op dit moment niet helemaal op orde is. Waar die problemen zitten, dat is voor een buitenstaander denk ik moeilijk om te constateren", reageert Sierhuis bij L1 Nieuws. "Maar als je de vorm op het veld ziet, dan is dat niet het Ajax wat we kennen van een jaar of zes geleden."

De spits van Fortuna Sittard ziet dat Ajax behoorlijk is afgegleden. "En daar zullen genoeg redenen voor zijn, maar ik denk dat iedere voetballiefhebber, zeker in Nederland, ook wel hoopt dat Ajax de zaakjes weer op orde krijgt", verzekert hij. "Zodat ze zich als een club uit de traditionele top drie in ieder geval kunnen meten met Feyenoord en PSV, en dat je drie ploegen hebt die het elkaar bovenaan moeilijk maken en ook in Europa Nederland kunnen vertegenwoordigen. Als je nu Ajax in de Champions League ziet, dan lukt dat nog niet."

Zaterdag staat Sierhuis met Fortuna Sittard tegenover zijn oude club Ajax. 

Dominik Kotarski

Voormalig Ajax-keeper bedreigd na CL-duel: "Doodsbedreigingen"

0
Antony na Betis-FC Utrecht

Antony krijgt vraag over Ajax-situatie: "Ik heb geen idee..."

0
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

0
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
