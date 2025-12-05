Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

Vorig seizoen ging het weer even goed met Ajax, maar inmiddels is het weer volop 'crisis' in Amsterdam. "Ik denk dat het duidelijk is dat het daar op dit moment niet helemaal op orde is. Waar die problemen zitten, dat is voor een buitenstaander denk ik moeilijk om te constateren", reageert Sierhuis bij L1 Nieuws. "Maar als je de vorm op het veld ziet, dan is dat niet het Ajax wat we kennen van een jaar of zes geleden."

De spits van Fortuna Sittard ziet dat Ajax behoorlijk is afgegleden. "En daar zullen genoeg redenen voor zijn, maar ik denk dat iedere voetballiefhebber, zeker in Nederland, ook wel hoopt dat Ajax de zaakjes weer op orde krijgt", verzekert hij. "Zodat ze zich als een club uit de traditionele top drie in ieder geval kunnen meten met Feyenoord en PSV, en dat je drie ploegen hebt die het elkaar bovenaan moeilijk maken en ook in Europa Nederland kunnen vertegenwoordigen. Als je nu Ajax in de Champions League ziet, dan lukt dat nog niet."

Zaterdag staat Sierhuis met Fortuna Sittard tegenover zijn oude club Ajax.