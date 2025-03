Sierhuis emotioneel door blessure oud-Ajacied: "Zwaar ontdaan"

Kaj Sierhuis is dolblij met zijn rentree in de Eredivisie. Tegen RKC Waalwijk wist de oud-Ajacied de assist te geven bij de winnende goal. Tien maanden lang was Sierhuis afwezig vanwege een slepende blessure.

"Het moet allemaal nog even landen. Het was echt een rollercoaster aan emoties", zegt Sierhuis na afloop tegen ESPN. "Mijn benen liepen snel vol door de spanning, moet ik zeggen. Mentaal was het heel zwaar, maar het geeft je heel veel honger en energie om weer te gaan genieten van het spelletje. Het is niet dat ik er met deze vijf minuten al ben. Het is een hele mooie mijlpaal, maar ik weet dat er nog veel winst te behalen is."

Sierhuis zag ploeggenoot en tevens oud-Ajacied Daley Sinkgraven flink geblesseerd raken afgelopen week. "Ik was echt zwaar ontdaan", zegt de spits. "Ik had het er aan het begin van de week heel moeilijk mee. Ik had niet door dat dit tegen AZ was gebeurd. Maandag zei hij op de massagetafel dat zijn knie niet goed voelde. Toen keek ik naar de medische staf en wist ik wel genoeg, door hoe ze me aankeken."

De blessure van Sinkgraven deed veel met Sierhuis. "Ook omdat ik een goede klik met hem heb. Maar ook zijn situatie... Net hier komen, een huis vinden, zijn gezin meenemen. Nu is alles overhoop. Ik heb voor de wedstrijd tegen de jongens gezegd - Daley raakt geblesseerd, maar ook onze derde keeper Ramazan Bayram: jongens, in een split second kan je leven op de kop staan. Als je dat veld opgaat, speel die wedstrijd alsof het je laatste is en geniet ervan."